Отмечается, что немецкое правительство не передает Украине эти ракеты якобы из-за их нехватки.

Немецкая компания Taurus Systems GmbH, которая производит известные крылатые ракеты, сделала интересное заявление. Компания опровергла слова эксперта Социал-демократической партии по обороне Йоханнеса Арльта, что оборонная промышленность не может быстро пополнить запасы ракет Taurus, если их передадут Украине.

"В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать существующие", - говорится в сообщении Deutsche Welle.

Стоит отметить, что в ноябре компания-производитель MBDA, которой принадлежит Taurus Systems, заявила, что может в кратчайшие сроки как нарастить производство ракет Taurus, так и интегрировать новые технические достижения.

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Ракеты Taurus для Украины - последние новости

В Германии неоднократно говорили, что не передадут Украине ракеты Taurus, хотя близкие по характеристикам ракеты Storm Shadow и SCALP уже передали Британия и Франция. По данным СМИ, против передачи ракет выступает канцлер Олаф Шольц. Немецкая оппозиция и СМИ из-за этого критикуют правительство.

16 января стало известно, что немецкая оппозиционная партия ХДС, которая выступает за предоставление Украине ракет Taurus, усилила давление на федеральное правительство.

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