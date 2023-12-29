Министр иностранных дел Украины сделал заявление после массированного ракетного удара РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко обратился к тем, кто "устал" от войны и пропагандирует "переговоры" с Российской Федерацией после массированного ракетного обстрела, который устроила 29 декабря РФ.

Об этом глава МИД сообщил в сети X (Twitter). Он пожелал, чтобы весь мир услышал сегодняшние звуки взрывов в Украине, и понял, что именно в них проявляются истинные стремления Путина относительно мира с Украиной.

"Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я желаю, чтобы эти звуки взрывов в Украине могли услышать везде в мире. Во всех главных столицах, штаб-квартирах и парламентах, где сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. И во всех новостных редакциях, где пишут об "усталости" или о якобы готовности России к "переговорам". Эти звуки - это то, что на самом деле хочет сказать Россия", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, министр отметил, что "нашим коллективным ответом может и должна только быть постоянная, мощная и долгосрочная военная и финансовая поддержка Украины".

"Только большая огневая мощь может подавить российский террор", - убежден Кулеба.

Сегодня РФ запустила 158 целей по Украине

Этой ночью и утром российские захватчики совершили массированную ракетную и дроновую атаку против мирных украинских городов. Всего оккупантами было запущено 158 воздушных целей.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей. В частности, было сбито 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и других городах.

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