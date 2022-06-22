Андрусив убежден, что остров ожидает демилитаризация.

Вооруженные силы Украины благодаря военной помощи союзников сумеют "демилитаризовать" остров Змеиный и лишить россиян возможности прикрывать боевую авиацию и Черноморский флот.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, пишет "Обозреватель".

"Тот, кто контролирует Змеиный, тот во многом контролирует и акваторию Черного моря. Потому что с него можно наносить ракетно-бомбовые удары. Наши вооружения имеют небольшой радиус действия. Если мы будем контролировать Змеиный, мы сможем наносить удары по врагу", - так прокомментировал он важность острова с военной точки зрения.

По словам Андрусива, когда у врага на Змеином есть свои средства ПВО радиолокационные станции, они могут наносить авиаудары и прикрывать свой Черноморский флот.

При этом он усомнился, что ВСУ смогут установить контроль над Змеиным. Однако можно сделать так, чтобы этого контроля не было и у россиян, добавил советник министра.

"В первую очередь, благодаря оружию, которое нам начинают предоставлять. Мы сделаем Змеиный демилитаризованным", - подчеркнул он.

Новый удар по Змеиному: что известно

На днях украинские военные поразили вражеские подразделения на острове Змеиный в Черном море. Снаряды поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.