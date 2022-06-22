Кирилл Буданов заверил, что операция на острове Змеиный продлится до полного его освобождения.

Операция против российских оккупантов на острове Змеиный будет продолжаться до полного освобождения острова.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире информационного телемарафона.

"На самом деле, россияне размещают на острове Змеиный определенную группировку, которая состоит из подразделений противовоздушной обороны, а также подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки. А именно - их там три единицы находится. Кроме того, там находится катерная группа и подразделения специального назначения Российской Федерации", - отметил Буданов.

Он добавил, что операция на острове Змеиный продлится до полного его освобождения.

"Эта операция продолжается. Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", - акцентировал Буданов.

Новый удар по Змеиному: что известно

На днях украинские военные поразили вражеские подразделения на острове Змеиный в Черном море. Снаряды поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

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