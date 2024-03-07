Ежедневно в маленьких населенных пунктах фактически бои ведутся за каждую посадку, за десятки метров окопов.

На Бахмутском направлении противник ни на миг не прекращает обстрелы уже много месяцев, имея преимущество в количестве боеприпасов, бомбит тылы, некогда мирные населенные пункты.

Офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко (позывной "Солнышко") рассказал, что враг фактически давит по всей линии фронта, пробует атаковать малыми группами. Он отметил, что россияне пытаются продвигаться на Купянск, в сторону Лимана, уже не первый месяц тяжелая ситуация под Белогоровкой.

"Чрезвычайно тяжелая ситуация под Богдановкой, Ивановское. Враг пробует продвигаться на Часов Яр. Так же пытается противник отбить освобожденные Силами обороны территории под Клещеевкой. Тактика врага заключается в том, чтобы найти слабое место в обороне, но это ему не удается. Ежедневно в этих маленьких населенных пунктах фактически бои ведутся за каждую посадку, за десятки метров окопов. Враг пытается малыми группами продвигаться в нескольких местах одновременно. Для этого продвижения концентрируют огромные огневые мощности, которыми фактически бомбардируют тылы. Враг пытается корректировать свою артиллерию под коптеры", - рассказал Назаренко в эфире телемарафона.

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Офицер отмечает, что несмотря на то, что у врага преимущество в боеприпасах, они прекрасно понимают, что советская артиллерия не такая точная, как та, которую Украине дают западные партнеры. По его словам, хоть в Сил обороны меньше боеприпасов, но есть четкое понимание, что приоритет - это контрбатарейная борьба, чтобы как можно быстрее выявить и отработать по вражеским пушкам, по малым группам врага, которые часто идут под прикрытием бронетехники и танков.

При этом защитник Украины указал, что враг активно использует БПЛА, довольно часто используют и управляемые авиабомбы.

Бои под Бахмутом - последние новости

Начальник службы связей с общественностью 80-й ОДШБр Ульяна Созановская сегодня рассказала, что ситуация на Бахмутском направлении остается довольно напряженной, враг начинает применять все больше сил и средств и начинает продвигаться к городу Часов Яр. Но врагу противостоят бойцы Сил обороны.

Созановская отметила, что участок фронта является нестабильным, поэтому сейчас характеризовать действия в населенном пункте Ивановское невозможно - там ситуация достаточно напряженная и меняется.

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