Ситуация является достаточно напряженной и меняется.

Ситуация на Бахмутском направлении остается довольно напряженной, враг начинает применять все больше сил и средств и начинает продвигаться к городу Часов Яр. Об этом рассказала в эфире "КИЕВ24" начальница службы связей с общественностью 80-й ОДШБр Ульяна Созановская.

"Ситуация в зоне ответственности нашей бригады - на Бахмутском направлении остается очень напряженной. Враг начинает применять все больше сил, средств и начинает продвигаться к городу Часов Яр. Но однозначно им этого никто просто так не даст", - заявила она.

Созановская отметила, что участок фронта является нестабильным, поэтому сейчас характеризовать действия в Ивановском невозможно.

Видео дня

"Ситуация является достаточно напряженной и меняется. То есть характеризовать действия там сейчас пока сложно. Но однозначно они отличаются ведением боевых действий в городской застройке", - сказала начальница службы связей с общественностью 80-й ОДШБр.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Ранее военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью УНИАН рассказал, что россияне нацелились на Часов Яр после Авдеевки. "Сложная ситуация в Ивановском и на всем южном фланге. Направление их удара понятно - это Часов Яр. Но это было очевидно, что после взятия Авдеевки это направление станет приоритетным для врага. Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше - в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", - сказал Мусиенко.

Вас также могут заинтересовать новости: