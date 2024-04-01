Успех ВСУ также указывает на недостаточную готовность и способности ЧФ РФ, считает Ходжес.

Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ) "не осмеливается" ходить в Черном море, а Украина разблокировала поставки зерна. Об этом сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

При этом, за ситуацией в Черном море внимательно следят ВМС других стран, сказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес. "Украинцы изменили характер войны на море, по меньшей мере в замкнутой акватории, как Черное море или Балтийское море", - отметил Ходжес в интервью Silicon Curtain.

Военный указал, что в отличие от традиционного морского боя, ВСУ использовали против ЧФ РФ новые и адаптированные технологии, операции саботажа и спецназовцев.

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Успех ВСУ также указывает на недостаточную готовность и способности ЧФ РФ и, как считает Ходжес, он показал себя "не лучше, чем российские сухопутные силы в начальные дни этого конфликта".

Ходжес высоко оценил то, что ВСУ ударили по большим логистическим кораблям, которые можно было бы использовать для перевозок в Азовском море, если Керченский мост будет разрушен, а также по сухому доку возле оккупированного Севастополя, где россияне могли бы ремонтировать корабли.

По мнению Ходжеса, тот факт, что ЧФ РФ отступил дает основание сомневаться в намерении Путина использовать ядерное оружие в случае потери аннексированного Крыма.

Черноморский флот РФ

Атаки Украины заставили РФ перевести ценные активы ЧФ РФ в Новороссийск, говорится в данных Британской разведки. Чтобы защитить флот от украинских надводных дронов, РФ установила баржи на входе в бухту Новороссийска. Таким, было решение нового командующего ЧФ РФ Сергея Пинчука, который получил свою должность, после того, как Путин отправил в отставку предыдущего командующего Соколова.

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