Его зафиксировал АТЕШ.

В бухту Севастополя зашел опасный корабль РФ проекта 22800 "Каракурт". Появление малого ракетоносителя во временно оккупированном Крыму фиксируют партизаны.

Члены движения АТЕШ отмечают, что речь идет об еще одной единице Черноморского флота РФ. В качестве доказательства организация привела фото.

"Сегодня, в Севастопольской бухте мы заметили заход малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт"", - заявил АТЕШ.

Партизаны намекнули, что в арсенале ЧМ РФ кораблей такого типа фактически не осталось. На плаву у россиян есть лишь "Циклон". Его "собрата" (корабль "Аскольд") повредили в рамках удара по заводу "Залив" еще в 2023 году - фактически за месяц до сдачи в эксплуатацию, упомянул АТЕШ.

Все остальные судна проекта 22800 "Каракурт" находятся в состоянии постройки, добавили партизаны.

Они призвали офицеров российского флота выходить на контакт, если те готовы пойти против путинского режима, пообещав помощь.

"Мы готовы Вам помочь, так как помогли уже многим военным, которые к нам обратились", - написал АТЕШ.

Украина лишила боеспособности треть кораблей РФ

На фоне усердной работы украинской разведки, ВМС и других военных структур, задействованных в спецоперациях против кораблей России, представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук порадовал новостями.

По словам спикера, Украина лишила боеспособности треть кораблей врага в Черном море за время полномасштабной войны. Речь идет как о полной ликвидации, так и случаях, когда цели получали значительные повреждения. Как известно, в последних атаках "прилетало" по десантным кораблям РФ "Константин Ольшанский", "Ямал" и "Азов". Также был атакован корабль-разведчик "Иван Хурс".

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