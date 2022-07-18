В частности, пропагандисты продолжили склонять Украину к переговорам.

Российские пропагандисты в течение недели распространяли фейки о якобы "сливе" Украины партнерами и попадании предоставленного ими оружия на черный рынок.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, пропагандисты распространяли тезис о том, что Украина должна пойти на переговоры с РФ по завершению конфликта.

Мол, в случае затягивания конфликта Украина рискует потерять государственность, а Россия готова к переговорам и предлагает вполне приемлемые условия. Тем более, некоторые страны ЕС (Польша, Венгрия) готовятся к аннексии территорий Украины, утверждает роспропаганда.

Также пропагандистские СМИ убеждали, что Запад начинает уставать от конфликта и постепенно "сливает" Украину. Якобы Запад в целом устал от войны, от поддержки Украины и санкций против РФ и начинает ослабляет их. Поэтому в какой-то момент Запад не выдержит противостояния с Россией и прекратит поддерживать Украину.

Кроме этого, распространяли тезис о том, что Украина продает западное оружие на черном рынке.

"С начала поставок западного оружия Украине черный рынок начал насыщаться этим оружием, что говорит о ненадежности Украины как партнера. Запад должен комплексно оценить негативные последствия этих поставок", - цитируют пропагандистов в ЦПД.

Как писал УНИАН, ранее издание FT со ссылкой на источники писало, что США и НАТО якобы обеспокоены контрабандой оружия из Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Financial Times подчеркнул, что Украина не может стать источником контрабандного оружия в мире, потому что украинцам необходимо воевать с российским агрессором.

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