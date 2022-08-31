Местные жители видели несколько колонн военной техники оккупантов.

Через временно оккупированный Мелитополь Запорожской области российские военные перегоняют свою технику.

Как сообщает РИА Мелитополь, сегодня в 5:30 по улице Воинов интернационалистов прошла колонна из семи Уралов и КамАЗов с закрытыми тентами установками.

"В 6:00 еще одна колонна из восьми грузовых тентованых машин проследовала с севера на юг по улице Воинов интернационалистов. В 6:30 45 Уралов, КамАЗов с пушками проследовали по тому же маршруту. Вся технка едет в направлении Херсона", - сообщило местное издание.

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Как сообщал УНИАН, в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области партизаны подорвали сотрудников Федеральной службы безопасности РФ возле "обители разврата", а именно возле отеля "Цитадель". Сотрудники российской спецслужбы обычно развлекались в этом отеле с местными девушками легкого поведения.

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