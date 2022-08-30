В захваченном городе возле отеля подорваны машины сотрудников ФСБ РФ, выяснили журналисты.

В захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области партизаны подорвали сотрудников Федеральной службы безопасности РФ возле "обители разврата".

В понедельник вечером, 29 августа, партизаны возле отеля "Цитадель" подорвали ФСБшников, сообщает в Telegram "Риа-Мелитополь".

По его данным, сотрудники российской спецслужбы обычно развлекались в этом отеле с местными девушками легкого поведения.

Відео дня:

"Вчера вечером в Мелитополе прогремело два мощных взрыва в южной части города. На этот раз партизаны ликвидировали логово разврата… На момент взрыва возле отеля было порядка пяти машин ФСБшников", – отмечается в сообщении.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в Украину. Врагам, в частности, удалось захватить Мелитополь.

Против захватчиков активно борются партизаны, в городе не раз звучали взрывы. В частности, 25 августа в Мелитопольском районе ночью партизаны взорвали штаб противников, в котором они готовились к "референдуму" о присоединении к РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: