Местные жители не могут нормально похоронить своих умерших.

На временно оккупированной части Запорожской области катастрофически не хватает мест в моргах. Телами оккупантов забиты все холодильники.

Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь.

Отмечается, что жители Мелитополя и других временно оккупированных городов Запорожской области столкнулись с тем, что невозможно похоронить умерших. Еще в 20-х числах оккупанты запретили патологоанатомам принимать тела людей, которые умерли естественной смертью.

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Захватчики ввели ограничения, потому что в моргах не хватает мест даже для российских солдат. В связи с этим родственники умерших в оккупации вынуждены везти тела в Мелитополь. В частности, речь идет и жителях Днепрорудного, Малой и Большой Белозерок, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся недалеко от линии фронта.

Как ранее сообщал УНИАН, за минувшие сутки боев украинская армия ликвидировала около 450 российских захватчиков, всего потери Российской Федерации в полномасштабной войне составляют уже 47 550 уничтоженных оккупантов. Больше всего потерь враг понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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