Кроме обороны, украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

За сутки украинские военные отбили очередные атаки и попытки наступления российских захватчиков на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений. Так, на Бахмутском направлении украинские защитники и защитницы сдерживают россиян в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

На Авдеевском направлении российские оккупанты безуспешно пытались наступать севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского, а на Шахтерском - западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

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В то же время, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

По данным Генштаба, на Запорожском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск и даже не пытаются наступать.

В то же время, на всех направлениях российские террористические войска ведут постоянные обстрелы как позиций украинских военных, так и мирных населенных пунктов из артиллерии и авиации.

От вражеских атак страдают десятки прифронтовых сел и городков.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Война в Украине: новости

Активные наступательные действия россиян продолжаются на Купянском и Лиманском направлениях. Однако, несмотря на численность врага и его вооружение, украинские военные ежедневно срывают его планы по прорыву обороны и наносят существенные потери в личном составе и технике.

На Бахмутском направлении продолжается наступательная операция сил обороны Украины. Там в условиях сильного сопротивления врага украинские бойцы продолжают освобождение территорий.

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