Удалось ликвидировать почти сотню вражеских солдат только за сутки.

Силы обороны Украины уничтожили 44 российских захватчиков на Бахмутском направлении и 35 - на Лимано-Купянском.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Череватый сказал, что на Бахмутском направлении силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и "метр за метром отвоевывать нашу землю".

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В то же время, по его словам, на Лимано-Купянском направлении оккупанты пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия. "Благодаря удачным действиям наших штабов, командующих, и бесспорно командиров и военнослужащих на местах эти плана врагу не удаются", - отметил Череватый.

Он уточнил, на Бахмутском направлении за эти сутки российские захватчики реализовали 498 обстрелов различными видами вооружения и совершили 2 авианалета.

"Всего на этом направлении произошло 7 боестолкновений, в ходе которых нам удалось 44 оккупантов уничтожить и 118 нанести ранения, уничтожить противотанковый ракетный комплекс и три вражеских полевых склада с боеприпасами, а также комплекс наблюдения Муром-М", - сказал Череватый.

Кроме того, на Лимано-Купянском направлении враг 480 раз бил по украинским позициям из различных артиллерийских систем.

"На этом направлении, за эти сутки 35 оккупантов были уничтожены, 65 ранены и 5 взяты в плен. Также уничтожен вражеский танк, БТР, 2 полевых склада с боеприпасами", - сказал Череватый.

В Минобороны сообщили "о движении вперед" на Бахмутском направлении

Как сообщал УНИАН, 29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что украинские военные продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. А на северном фланге продолжаются бои без изменения положений.

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