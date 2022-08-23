По словам президента, решение о юридическом признании России государством-террористом все равно появится – раньше или позже.

Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем большей будет дерзость России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он поблагодарил всех европейских политиков, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. "Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем более дерзкой будет Россия", - подчеркнул президент Украины.

Он также выразил благодарность "всем друзьям свободы в разных странах мира", которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом. "Это решение все равно появится – раньше или позже, и вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет забрать, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимыми для тех, кто ответственен за этот террор", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, у Зеленского заявили, что количество атак в Крыму будет только расти. Михаил Подоляк отметил, что "это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону". По его словам, российские оккупанты думали, что "могут зайти, здесь безнаказанно вести себя, калечить наших людей". Подоляк отметил, что при такой интенсивности войны "все будет только увеличиваться".

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