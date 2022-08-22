В конце февраля США начали масштабную кампанию санкций против РФ / фото ua.depositphotos.com

США пытаются обеспечить эффективность санкций против России, введенных из-за ее вторжения в Украину, закрывая лазейки и убеждая другие страны поддержать ограничения.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Представители администрации Байдена говорят, что цель этого второго этапа состоит в том, чтобы перекрыть те лазейки, которые позволяют Кремлю получать доход и импортировать товары, необходимые для продолжения войны.

Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают России получать доступ к международным финансам, блокировку банковских счетов и корпоративных активов российских олигархов из черного списка и наказание иностранных компаний, пойманных на экспорте товаров двойного назначения в РФ.

Также США будут пытаться убедить такие страны, как Китай и Индия, которые не присоединились к санкциям, сократить финансовые операции и экспорт товаров в Россию.

В конце февраля США и их союзники начали широкомасштабную кампанию санкций против России. Но Москва продолжает продавать огромные объемы нефти и природного газа, на которые в основном не распространяются санкции. За счет этих денег западных стран, зависимых от экспорта российской энергоресурсов, Кремль фактически финансирует свою военную машину и экономику. Другие данные свидетельствуют о том, что хотя многие страны придерживаются санкций, Россия продолжает торговлю с другими государствами.

Все это позволяет России, несмотря на санкционную кампанию, продолжать войну и поддерживать свою экономику на плаву, говорят аналитики.

Представители США отмечают, что они и не рассчитывали, что их стратегия экономических ограничений достигнет своих целей мгновенно, но влияние санкций будет постепенно усиливаться.

Чтобы убедиться в этом, США раскрывают группы людей и компаний, которые помогают России обойти санкции, заявили чиновники.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли преследует компании, которые продолжают поставлять России финансовые услуги и товары, такие как полупроводники и оружие, запрещенные новым экспортным контролем.

"Те, кто способствует уклонению от санкций США, сами будут подвергнуты санкциям", - заявляло ранее Министерство финансов США.

Несколько крупных стран, таких как Китай, Индия и Иран, которые имеют давние торговые и оборонные связи с Россией, продолжают экспорт товаров, запрещенных санкциями США.

В частности, китайские компании поставляют компьютерные микросхемы и другие электронные компоненты, которые, по словам официальных лиц США, имеют, например, военное применение. А компании из Индии продолжают поставлять россиянам оборудование для нефти и газа, также запрещенное экспортным контролем США.

Согласно данным торговли, в трех странах, которые также имеют прочные дипломатические и торговые связи с Россией — Бразилии, Израиле и Узбекистане — торговля с Россией выросла.

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Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

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