Большой интенсивности война не бывает только в одну сторону.

В оккупированном россиянами Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире "Радио НВ".

Он отметил, что "это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону". По его словам, российские оккупанты думали, что "могут зайти, здесь безнаказанно вести себя, калечить наших людей". Подоляк отметил, что при такой интенсивности войны "все будет только увеличиваться".

"Я имею в виду, обратная реакция будет увеличиваться не только на территории Крыма, а по всем оккупированным местам, где сегодня находится российская армия", – уточнил Подоляк.

Он считает, что российские оккупанты были психологически не готовы к тому, что сегодня происходит в Крыму или в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях.

"Они думали, что нас будут безнаказанно убивать, а сами будут сидеть и ждать, когда это все закончится и только, чтобы они не пострадали", - добавил Подоляк.

По его словам, количество обстрелов по тем местам, где есть враг будет расти.

"В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения, скажем так деликатно, которые испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории", – подчеркнул Подоляк.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у ВСУ нет перспектив удара по Крымскому мосту.

Вас также могут заинтересовать новости: