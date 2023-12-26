На рассмотрение Верховной Рады поданы два законопроекта о мобилизации в Украине.

На рассмотрение Верховной Рады поданы два правительственных законопроекта относительно мобилизации в Украине. Юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев проанализировал для портала NV положения законопроектов, чтобы понять, действительно ли территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут выносить "приговоры" для уклонистов без суда, а полицейские получат невиданные полномочия.

По словам правозащитника, документы имеют как положительные, так и отрицательные нюансы. При этом они содержат положения, которые можно трактовать двусмысленно - так называемые "законодательные ляпы".

Среди положительных моментов законопроекта Лихачев называет определение срока для увольнения военнослужащих - 36 месяцев. В то же время, по его мнению, 3 года непрерывной службы - это очень большой срок.

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Кроме того, законопроект, по его мнению, частично решает вопрос о людях, подписывающих контракт на службу: в частности, устанавливает, что такие военные могут увольняться после завершения действия контракта.

В то же время, по убеждению юриста, непонятна идея об отмене категории ограниченно пригодных к службе в армии.

"У меня основной вопрос: а как будут определять, насколько лицо пригодно к службе в ДШВ, морской пехоте? Там разные степени здоровья. То есть у командира написано, что лицо годное, тогда его и в ДШВ могут отправить, в штурмовики", - говорит Лихачев.

По его словам, отмена такой категории может привести к увеличению количества лиц, самовольно покинувших свою воинскую часть.

Между тем, согласно законопроекту, по сообщению руководителя ТЦК данные о лицах, уклоняющихся от службы, вносятся в Единый реестр должников, и к ним применяются определенные ограничения.

"Прямо в ТЦК можно будет выносить постановление о привлечении к ответственности, налагать штраф, и оно пойдет в исполнительную службу. А если оно неправомерно, а за это лицу заблокируют все счета? Пока он ее обжалует, пройдет несколько месяцев с нашей судебной тяжбой. Кто будет отвечать за неправомерно составленные постановления?"- говорит юрист.

Лихачев также обратил внимание на то, что законопроект почти не касается темы призыва чиновников и процесса бронирования.

"У нас достаточно много забронированных лиц в государстве, и здесь почти не касалется этого. Для меня это странно, ведь это определенный ресурс для военной службы", - резюмировал Лихачев.

Мобилизация в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о новых правилах мобилизации. По его словам, военные вместе с депутатами должны определиться, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для Сил обороны.

Также УНИАН сообщал, что в оборонном комитете ВР озвучили видение законопроекта о мобилизации. По словам секретаря комитета Романа Костенко, ключевым аспектом должна быть максимальная концентрация усилий на сохранении жизней военнослужащих.

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