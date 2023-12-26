Он считает, что военные вместе с депутатами должны определиться, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законодательные инициативы по усовершенствованию мобилизации и воинского учета не должны обсуждаться и приниматься кулуарно.

"Сегодня началась дискуссия о новых правилах мобилизации. Есть законодательное предложение - военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду Украины. Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и условий, что предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны", - отметил он в вечернем обращении к украинцам..

Как подчеркнул президент, закон - это то, что касается всех и каждого в государстве.

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"Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательный текст закона", - сообщил Зеленский.

Законопроект о мобилизации в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент во время своей итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что большое количество людей нужно для усиления линии соприкосновения с российскими захватчиками.

Вчера глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что "военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных".

Действующая редакция законопроекта, который Кабинет Министров внес в парламент, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.

Законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета также предусматривает:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы.

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