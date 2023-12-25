По словам Романа Костенко, ключевым аспектом должна быть максимальная концентрация усилий на сохранении жизней военнослужащих.

В Украине необходимо законодательно закрепить механизм демобилизации через определенный срок службы. С соответствующей инициативой выступил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Об этом он рассказал в интервью "Укринформ".

По словам нардепа, рабочая группа, работающая над соответствующим законопроектом, предложила вариант, предусматривающий возможность демобилизации через 36 месяцев службы, и "эти три года могут стать основой для потенциальной демобилизации".

"Конечно, в течение этого периода военнослужащие будут иметь право на отпуска, командировки, больничные. Мое предложение таково: если в течение 36 месяцев военный провел не менее шести месяцев в зоне выполнения боевых действий, что подтверждено соответствующими боевыми распоряжениями, то он будет иметь право на демобилизацию через 18 месяцев службы", - сказал Костенко.

По его мнению, таким образом человек, который присоединяется к рядам Сил обороны Украины, будет понимать, что он в целом должен отслужить или 36 месяцев в тылу, или 18 месяцев при условии пребывания в зоне боевых действий в течение шести месяцев.

При этом ключевым аспектом новой мобилизационной политики, по словам Костенко, должна быть максимальная концентрация усилий на сохранении жизней военных.

"Мобилизация должна быть справедливой. Любой, кто может взять в руки оружие, должен сделать это сейчас или быть готовым сделать это по мере необходимости. Должна быть справедливость. Сейчас служат столько-то граждан, а через три года на их места приходят другие. Постепенно всех надо будет менять. Если мы так сделаем, каждый человек будет знать график своей службы. Как вариант, можно даже повестки присылать с указанной датой призыва, например через год. Тогда человек будет четко понимать, когда вступит на военную службу, готовиться к этому", – подытожил нардеп.

Демобилизация в Украине - последние новости

Демобилизация во время войны невозможна. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. В то же время, по его словам, в оборонном ведомстве уже разработали решение, которое позволит военным получить "передышку".

В свою очередь командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Петр Кузик сообщил, что в ближайшее время демобилизация в Украине не произойдет. Он отметил, что людей нужно заменять, но на подготовленных, профессиональных бойцов, которые научились выживать в реальных боях.

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