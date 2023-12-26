До 28 декабря в Киеве будут продолжаться учения, в рамках которых происходит, в частности отработка проверки транспорта и документов.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) объяснили временные блокпосты в столице.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале КГВА, ее начальник Сергей Попко отметил, что речь идет о безопасности обучения. Он пояснил, что в условиях войны защита и безопасность Киева и его жителей - это "важнейшая задача", и ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы.

"Поэтому группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и Национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря!",- сообщил Попко.

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Эти учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений.

"По условиям, происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачи - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. Поэтому такие тренировки "нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа, после тренировок, выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи - защите Киева и его жителей от потенциальных угроз".

Появление блокпостов в Киеве

Накануне в соцсетях начали появляться сообщения о появлении на дорогах Киева блокпостов с военными.

До этого военный Назарий Кишак, ранее служивший в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев, а до полномасштабного вторжения был советником Ивано-Франковского городского совета по безопасности и правопорядку, заявил, что в ближайшее время в Украине усилят мобилизацию.

По его словам, с 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты.

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