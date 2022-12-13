Полномасштабная война в Украине истощает бюджет РФ.

Президент РФ Путин из-за своих кровожадных амбиций и желания продолжать полномасштабную войну в Украине теряет возможность проводить геополитические кампании по всему миру. Диктатор планирует потратить на агрессию против нашей страны еще больше денег, что сильно ударит по бюджету России.

Эксперты Института изучения войны (ISW) в новом отчете раскрыли убытки Кремля и указали на то, какие именно возможности теряет Путин. В своей аналитике они привели информацию о том, что диктатор подписал закон о выделении более 9 триллионов рублей (примерно 143 миллиарда долларов) на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в бюджете на 2023 год.

"По данным Всемирного банка, эта сумма составляет около 8% валового внутреннего продукта России в 2021 году. По оценке Минобороны Великобритании, расходы России на оборону значительно увеличились и составят более 30% всего бюджета России на 2023 год. Таким образом, Путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине, и в процессе этого ему, возможно, придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний. ISW уже давно считает, что российские силы перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и операций мягкой силы в пользу продолжения затяжной войны в Украине", - указали эксперты.

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По мнению аналитиков, Путин не понимает, чем ему грозит желание продолжать войну в Украине. Он не хочет жертвовать своими геополитическими амбициями в краткосрочной перспективе, из-за чего диктатору придется столкнуться с финансовыми трудностями. Путин не сможет найти баланс между своими кровожадными целями в Украине и желанием проводить глобальные кампании для поддержания своей власти.

"Путин, например, продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, безуспешно предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, Кыргызстан, в декабре", - отметили эксперты.

В ISW также привели информацию о том, что пропагандисты и так называемые "военкоры" РФ уже выразили свое недовольство из-за трат Кремля. Так, они недовольны тем, что Путин тратит миллиарды рублей на создание русскоязычных школ в Таджикистане. Пропагандисты считают, что диктатор тратит российский бюджет совсем не так, как нужно.

Война РФ против Украины: новые провалы и поражения агрессора

Ранее УНИАН уже сообщал, что лидеры G7 сделали жесткое заявление насчет войны в Украине. Вчера они сказали, что настроены заставить РФ заплатить за разрушения критической инфраструктуры Украины и привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности.

Помимо этого, ВСУ не прекращают атаковать врага и демонстрировать новые успехи. Так, украинские штурмовые группы освободили два населенных пункта к северу от Сватово. Не прекращается работа и на других направлениях. ВСУ ударили по стратегическому мосту в Мелитополе, а также устроили рашистам "дискотеку" в Токмаке и Михайловке.

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