Но пока официального подтверждения от Генштаба о взрывах нет.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированных Токмаке, Михайловке и Мелитополе.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"У рашистов очередная вечерняя дискотека. Из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах. Ждем подтверждения от Генштаба", - написал он.

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Взрывы на Запорожье: как ВСУ уничтожают россиян

Уже вторую неделю подряд продолжается интенсивное уничтожение российских группировок на временно оккупированной территории Запорожской области.

За прошедшую неделю было уничтожено 20 военных группировок оккупантов, с начала этой недели ликвидировано уже по меньшей мере 10.

7 декабря Генштаб информировал, что в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составляли около 240 человек ранеными.

10 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что по предварительным подсчетам в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

Кроме того, сегодня стало известно, что в майском вблизи Мелитополя и родах в Запорожской области зафиксировано "прилеты" на базы российских оккупантов.

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