То есть, речь идет об еще одном из стратегически важном для врага мосте после Крымского.

Поврежден мост между Мелитополем и селом Константиновка, по которому оккупанты переправляли военную технику.

"В Мелитополе "устал" мост, который соединял город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно по нему оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", - написал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, добавив, что ВСУ уже рядом.

Напомним, что перед этим Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе, а также Токмаке и Михайловке, которые также захвачены оккупантами.

Видео дня

Как сообщает местное издание "РИА Мелитополь", "устал" важный логистический объект оккупантов. По этому мосту они с Донецкого направления перевозили технику, боеприпасы, личный состав, бетонные блоки и противотанковые заграждения, строительные материалы.

На кадрах с места происшествия видно, что часть конструкции моста просела. Движение по мосту приостановлено. Россияне признали, что повреждены опоры. Сразу после взрывов на мосту в некоторых частях Мелитополя начали "глушить" интернет и связь.

ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

Вторую неделю подряд продолжается интенсивное уничтожение российских группировок на временно оккупированной территории Запорожской области.

7 декабря Генштаб информировал, что в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составляли около 240 человек ранеными.

10 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

Кроме того, сегодня стало известно, что в майском вблизи Мелитополя и родах в Запорожской области зафиксировано "прилеты" на базы российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: