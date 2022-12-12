По убеждению президента, диктатор понимает угрозы для собственной жизни.

Президент Владимир Зеленский не верит, что российский диктатор Владимир Путин решится на ядерный удар по Украине.

В интервью Дэвиду Леттерману для спецвыпуска Netflix "Моего следующего гостя не надо представлять" украинский лидер отметил, что Путин "боится смерти и любит жизнь".

"Я видел его, и видел его желание жить - он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть COVID или еще на что-то... Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, что если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Лично к нему", - заявил Зеленский.

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Угрозы Путина ядерным оружием

С начала полномасштабной войны России против Украины в Москве не раз угрожали применением ядерного оружия по территории нашей страны. СМИ писали, что весной 2022 года российские официальные лица обсуждали возможное использование ядерного оружия против Украины.

7 декабря Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

В Госдепартаменте назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустопорожними".

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