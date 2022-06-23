Бак в этом "чуде прогресса" сделан из обычной бутылки и закрывается на пластиковую пробку.

Сегодня, 23 июня, сбит беспилотник оккупантов "Орлан".

Об этом в Facebook сообщила 10 горно-штурмовая бригада.

"Еще один "Орлан" долетался. Сегодня для орков разведка оказалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии РФ досрочно и непланированно закончил свой полет", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что обошлось это не без участия бойцов "Десятки".

В посте бойцы демонстрируют фото сбитого беспилотника, на которых видно, что "бак в этом чуде прогресса сделан из обычной бутылки и закрывается пластиковой пробкой".

"Как тебе такое, Илон Маск?", - пошутили воины 10 горно-штурмовой бригады.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 620 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Чаще всего наши бойцы "приземляют" беспилотники "Орлан-10", однако они сбивали и более дорогие модели. Например, в начале июня воины ВСУ взорвали БПЛА "Форпост" общей стоимостью примерно $7 миллионов.

Вас также могут заинтересовать новости: