Правозащитник рассказал, как вели себя российские оккупанты в пригородах столицы.

Российские военные во время оккупации пригородов Киева местами не разрешали волонтерам провозить еду для местных жителей, некоторым оккупантам при этом полюбился хлеб и собачья пища.

Об этом рассказал в интервью сайту "Гордон" волонтер, журналист и правозащитник Константин Гудаускас.

"Первое время орки не пускали нашу помощь и забирали все. Это были буряты. Я бы сказал, они выглядели, как бомжи. Когда я их увидел впервые, не поверил, что они солдаты. Единственное, что на это указывало, – оружие и наличие колорадских лент, которыми они были обвязаны с ног до головы. После того, как я видел украинских ребят на блокпостах, глядя на русских, думал, что попал куда-то в чистилище. Они были такие грязные, словно в Ворзеле года два стояли и не мылись, и очень голодные", – отметил Гудаускас.

По его словам, горячий хлеб в первое время был "пропуском" на оккупированные территории.

"Однажды я вез собачий корм. Там были немецкие консервы. Буряты забрали целую упаковку, а потом еще сказали, что консервы вкусные очень. В принципе, поскольку они были голодные, я каждое утро заезжал в "Сильпо" и покупал горячий хлеб. Этот хлеб был моим пропуском. Они балдели от него, говорили, что такого вкусного еще не ели", – сообщил волонтер.

По его словам, нередко оккупанты угрожали волонтерам расстрелом и запрещали эвакуацию людей.

"Я так понимаю, они просто прикрывались мирными жителями, держали людей, как живой щит, и даже еду туда передавать не позволяли", – рассказал Гудаускас.

Напомним, во время российской оккупации россияне совершали военные преступления на захваченных территориях, репрессируя и убивая мирных жителей. По последним данным, на Киевщине уже обнаружили 1202 гражданских, которых убили путинские войска.