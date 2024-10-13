Северной Корее странно отправлять определенное количество своих военных в Украину, если она ожидает нападения с юга, отметил экс-сотрудник СБУ.

Если военные из КНДР таки будут воевать против Украины на стороне РФ, то россияне могут столкнуться с рядом проблем.

Россияне признавали, что общаться с иностранцами - это сложно, даже когда речь идет о людях из Африки, которые владеют "ломаным" английским языком, а когда приезжают люди из Северной Кореи, то возникает вопрос, как координировать их действия, рассказал "Громадському радіо" военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"...когда приезжают северокорейцы - как им говорить, что делать, куда идти, куда стрелять? И возникает вопрос, не убегут ли они в первые часы участия в войне, не сдадутся ли в плен, и не будут ли те, кто вернется в Пхеньян, еще 30 лет рассказывать о том, "как там живут буржуи", как это делали красноармейцы, которые были в Берлине", - сказал он.

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По словам эксперта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже несколько раз появлялась информация о том, что КНДР якобы примет участие в войне против украинцев на стороне россиян, но этого не случилось:

"...в северокорейской прессе появляются сообщения о том, что они усилили свою боевую готовность, и что они ожидают нападения со стороны Южной Кореи. И в этой парадигме странно отправлять определенное количество своих военных в Украину, если КНДР ожидает нападения с юга. Это кажется бессмысленным. В то же время это может быть только элементом пропаганды".

Продолжается война в Украине - важные новости

В октябре аналитики американского Института изучения войны узнали, что "несколько тысяч" пехотинцев из КНДР проходят подготовку на российской территории, и военное командование РФ может до конца 2024-го отправить их в Украину на линию боестолкновения.

Ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Северная Корея фактически вступила в войну против украинцев на стороне России. Эксперт подчеркнул, что сейчас участие КНДР является ограниченным, в частности, страна спасла РФ в 2023 году от "снарядного голода".

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