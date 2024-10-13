Это даст России возможность привлечь дополнительные силы для приоритетных наступательных операций в Украине

Согласно сообщениям южнокорейских и украинских чиновников, солдаты из КНДР уже воюют в Украине, а также проходят подготовку в России для возможного будущего развертывания вместе с российскими военными. Как пишут аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на представителя украинской разведки, северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированной территории Украины, однако пока не наблюдается северокорейских подразделений, действующих на территории Украины.

"Украинский чиновник добавил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России и что российское военное командование может направить их на фронт в Украине к концу 2024 года или в приграничные районы России, чтобы высвободить резервы для ведения боевых действий", - говорится в отчете.

Отмечается, что размеры северокорейской группировки войск, которую Россия может развернуть на фронте, пока неясны, однако это даст России возможность привлечь дополнительные силы для приоритетных наступательных операций в Украине и продлить свое летнее наступления.

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В то же время, отмечают аналитики, развертывание северокорейских войск также может "создать возможности для использования Украиной этой ситуации", в зависимости от качества, структуры сил, расположения и их оперативной совместимости.

Северокорейские военные в Украине: новости

На прошлой неделе стало известно о гибели на Донбассе 6 офицеров армии КНДР. Они якобы наблюдали за учениями российских пехотинцев на полигоне, когда туда прилетели украинские ракеты.

При этом, по данным The Guardian, сейчас "десятки" северокорейских военных находятся на оккупированной территории Украины, помогая россиянам работать с предоставленными ракетными установками.

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