Если участие военных советников – дело общепринятое, то появление на фронте пехотных подразделений уже не завуалируешь, говорит ветеран АТО.

В СМИ появились сообщения о том, что в России несколько тысяч военных из КНДР проходят подготовку для дальнейшего участия в войне РФ против Украины. И такое решение со стороны Москвы и Пхеньяна является шагом к перерастанию этой войны в мировую, считает ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Как он отметил в эфире телеканала FREEДOM, КНДР фактически вступила в войну против Украины на стороне РФ. Однако на данном этапе участие Северной Кореи является ограниченным – больше всего влияние оказывают поставки северокорейских снарядов оккупационной армии России.

"Эти поставки в 2023 году спасли РФ от снарядного голода. Насколько известно, на сегодняшний момент поставлено уже не менее 3 млн северокорейских снарядов. Если бы не они, сейчас картина боя была бы совершенно другая. Именно они позволяют России до сих пор сохранять огневое превосходство в артиллерии. На сегодня – примерно в пять раз по количеству снарядов по сравнению с Украиной. А на пике этого превосходства это было и в 10, и в 12 раз. И это полностью заслуга товарища Ким Чен Ына", – добавил Дикий.

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По его словам, хотя количество поставленных РФ снарядов велико, качество их сомнительное. Он напомнил о сообщениях о том, что когда артиллеристы РФ разбирали поставленные боеприпасы, в рамках одного ящика не было двух одинаковых снарядов. Аналогичная ситуация сложилась и с северокорейскими баллистическими ракетами, которые получает Москва.

Не исключено, что из-за такого качества снарядов от КНДР между российским военным командованием и северокорейцами мог возникнуть некий конфликт

"Вполне вероятно, что российская сторона потребовала объяснить, почему поставленные боеприпасы низкого качества, а Северная Корея в ответ могла послать своих специалистов в РФ с формулировкой, что россияне просто не умеют ими пользоваться. На самом деле это довольно обычная практика, когда поставляется какое-то новое для страны оружие, то, как правило, вместе с этим оружием едут специалисты, которые уже раньше имели опыт его использования. И вот так, собственно, впервые в этой войне появились корейские офицеры. Это в первую очередь ракетчики", – говорит ветеран АТО.

Однако сейчас в западных СМИ заговорили о том, что КНДР пришлет не специалистов для обслуживания боеприпасов, а свою пехоту – уже для прямого участия в боевых действиях. И, как отметил Дикий, это "принципиально другая история". Если участие военных советников – дело общепринятое, то появление на фронте пехотных подразделений уже не завуалируешь.

"И это всегда считается прямым вступлением страны в войну. Если на украинской земле появятся северокорейские подразделения, то это вообще меняет формат этой войны. Она становится не войной между двумя странами, а конфликтом, в который напрямую вовлечены третьи страны. То есть война из европейской становится как минимум евразийской. То есть, прямое участие армии КНДР – это будет громадный шаг вообще к перерастанию этой войны в мировую", – резюмировал Евгений Дикий.

Отправка войск КНДР в Украину

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что до конца года на фронте в Украине могут появиться военные из Северной Кореи. Солдаты КНДР проходят подготовку в России для возможного будущего развертывания вместе с российскими военными. И речь идет о тысячах северокорейских пехотинцев.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что появление боевых подразделений из солдат КНДР в составе российских оккупационных войск является "вполне логичным", поскольку потребность в людском ресурсе для продолжения войны остается приоритетной для диктатора Владимира Путина.

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