По словам Андрея Юсова, в Сирии РФ может привлечь до тысячи наемников на войну в Украине.

В Сирии идет подготовка наемников на войну в Украине, их может быть до тысячи человек. Об этом, отвечая на вопрос по поводу попадания в плен гражданина африканского государства Сьерра-Леоне, воевавшего на стороне России, сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что в Сирии проходят учебные курсы по овладению БПЛА и параллельно идет подготовка наемников из этой страны. При этом разведчик добавил, что предыдущие попытки привлечь иностранных инструкторов на территорию РФ были не слишком успешны, потому что они не очень хотят ехать в Россию, поскольку "справедливо боятся наказания, ликвидации".

По словам Юсова, параллельно происходит подготовка сирийских наемников что обусловлено тем, чтобы в сжатые сроки пройти эти процессы. Он подчеркнул, что Россия давно уничтожает Сирию, и обещания финансового вознаграждения для граждан разрушенной страны может дать приток наемников.

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"Речь может идти о подготовке около тысячи наемников. Преимущественно люди с определенным боевым опытом, но это не обязательное условие. Им многим обещают, что они не попадут на передовую, а будут работать в охране и в обеспечении, но это не так. Это введение в заблуждение, а их напрямую будут использовать, как других наемников, в "мясных" штурмах, чтобы в конце концов и не выплачивать обещанных вознаграждений", - сказал Юсов.

Он добавил, что Россия пытается сейчас активно привлекать наемников из пост-советского пространства и всего мира.

Сотрудничество РФ с Ближним Востоком

В Сирии "Хезболла" тренирует российских операторов БПЛА для войны против Украины. Об этом сообщили в ГУР Минобороны. Ливано-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad.

Возглавляет военные учения один из командиров "Хезболлы. Вместе с россиянами учения проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА.

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