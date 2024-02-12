Возглавляет военные учения один из командиров "Хезболлы".

В Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства для войны против Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В сообщении отмечается, что их готовят на сирийском аэродроме Шайрат.

"Учения для московитов проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская Революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат", - сказано в сообщении.

В ГУР отметили, что ливано-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad.

Сообщается, что возглавляет военные учения один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.

"Вместе с россиянами выучку проходят наемники-сирийцы, которых москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА", - отмечают в ГУР.

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Как известно, ливанская группировка "Хезболла" создает угрозу для Израиля на северной границе, отвлекая силы ЦАХАЛ от подготовки к наземной операции в Газе против ХАМАС. На сегодня Иран является одним из главных спонсоров и ХАМАС, и "Хезболлы".

Как сообщал УНИАН, в 2023 году британская разведка отмечала, что Иран нарастил поставки "Шахедов" РФ и помогает начать их производство.

Поставляя это вооружение, Иран продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН №2231.

Отмечалось, что Россия перешла от получения малых партий иранских дронов воздушным транспортом к более крупным грузам на кораблях из Ирана через Каспийское море.

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