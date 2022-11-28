Количество погибших захватчиков уточняется, подчеркнули в штабе.

Украинские воины продолжают последовательно уничтожать русских оккупантов. В течение нескольких дней враг понес значительные потери в результате успешных атак Сил обороны Украины.

Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе Энергодара.

"26 ноября этого года уничтожено 6 единиц военной техники различного типа и ранено около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Количество погибших оккупантов уточняется", - говорится в сводке.

Кроме того, зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

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Утром 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины на Донбассе отбили вражеские атаки у пяти населенных пунктов. В Донецкой области захватчики атаковали наших защитников возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного и Марьинки, а в Луганской - в районе Стельмаховки.

В Генштабе добавили, что противник пытался усилить свои формирования на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие по состоянию на 27 ноября ликвидировали 87 310 человек.

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