Впрочем, их фортификации больше похожи на блокпосты, чем на оборонительные сооружения.

Российские военные понимают, что украинские воины могут форсировать Днепр и перейти к контрнаступлению в восточной части Херсонской области, угрожая всем их критически важным наземным коммуникациям до самого Крыма.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), захватчики оборудовали оборонительные позиции. Это свидетельствует об усиленной подготовке к обороне на левом берегу Днепра.

Оккупанты рыли траншеи и строили районы сосредоточения на востоке Херсона с начала октября 2022 года, предвидя отступление с правого берега Днепра и облцентра.

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"Российские войска готовятся либо к эшелонированной обороне, либо к проведению оперативных или стратегических операций отсрочки. Они явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку, и не отдают приоритета оборонительным позициям, чтобы остановить такую переправу", – говорится в сводке.

Аналитики отмечают, российские оборонные позиции позволяют предположить, что военное руководство РФ рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу. Спутник зафиксировал фортификации оккупантов на Кинбурнской косе и вокруг нее. Они свидетельствуют о том, что оккупанты не рассчитывают сохранить позиции на самой косе в случае контрнаступления.

"Вероятнее всего, оккупанты ожидают, что ВСУ займут Кинбурнскую косу, но намерены помешать им продвинуться на материковую часть Херсонщины и защититься от десантного нападения на земли, непосредственно окружающие соединения косы с материковой частью области", – анализируют в ISW.

Оборонительные позиции армии РФ оптимизированы для защиты от украинских сил, которые пытаются продвигаться вдоль линий снабжения. Большинство таких позиций имеют открытые фланги, заканчивающиеся посреди полей. Многие из этих позиций не находятся на тактическом расстоянии поддержки друг от друга, что делает каждую из них уязвимой для украинского тактического окружения

По предположениям аналитиков Института, оккупанты будут пытаться задержать, а не остановить украинское наступление на восточном берегу Днепра, чтобы развернуть больше подкреплений.

Если украинские силы закрепятся на левом берегу, они могут грозить дополнительным контрнаступлением на оккупированный Мелитополь.

"ISW не предлагает никаких прогнозов относительно будущих украинских операций и не дает никаких оценок относительно способности Украины проводить контрнаступательные операции, о которых говорилось выше. Российские военные, однако, четко рассматривают украинское контрнаступление через Днепр и/или через Кинбурнскую косу как возможное и очень опасное", - отмечают аналитики.

Контрнаступление на Херсонщине

С первых дней полномасштабной войны России против Украины в российской оккупации оказался Херсон и большая часть область. 11 ноября украинская армия зашла в Херсон.

На освобожденных территориях правоохранительные органы Украины фиксируют военные преступления россиян - убийства гражданских, насилие, похищения, насильственная депортация, грабежи и прочее. Специалисты работают с массовыми захоронениями, где находят изуродованные тела.

Несмотря на деоккупацию левобержной части Херсонской области оккупанты продолжают убивать мирное население. Так, по состоянию на 26 ноября россияне убили на освобожденной территории более 30 человек.

При этом только за прошедшие сутки враг совершил 54 удара по территории области. В результате рашисты убили одного человека и ранили еще двоих, включая ребенка.

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