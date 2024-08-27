Боевые действия приблизились к Мирнограду, расположенному неподалеку от Покровска.

На Покровском направлении украинские военные приложат максимум усилий, чтобы остановить врага, или же будут пытаться нанести ему максимальные потери. Об этом в интервью Radio NV заявил военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем Александр Солонько.

"Простой прогулки им, конечно, никто не обещал. Понятно, что мы будем, как бы ни складывалась ситуация, прилагать от себя максимальные усилия, чтобы их остановить. Или по крайней мере сделать так, чтобы для них это стало костью в горле", - рассказал он.

Солонько не берется давать оценку тому, какой может быть ситуация на поле боя на этом направлении через неделю или месяц.

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"Я не могу, я - солдат, мое дело - это тактика. Я должен выполнить какую-то задачу, которую мне ставят, уничтожить врага и так далее... Читал некоторых военных и людей, которые то ли обозреватели, то ли аналитики - не знаю, как их правильно называть, - которые обещают россиянам сначала новый Бахмут в Новогродовке, потом новый Бахмут в Селидово. Я не хочу разбрасываться какими-то такими словами или делать какие-то оценочные суждения, потому что у нас реально идет очень большое напряжение усилий... Не хочу ни впадать в какую-то панику, с другой стороны - делать какую-то браваду, какие-то положительные оценки, которые могут не иметь оснований. Мы просто будем сражаться. Уже бой покажет, какой будет результат этого всего", - пояснил военнослужащий.

Он отметил, что боевые действия приблизились к Мирнограду - город фактически уже является полем боя.

"Хотя они (россияне - УНИАН) еще туда не зашли, но уже в южных кварталах, которые ближе всего прилегают к зоне боевых действий, невозможно жить. Если там кто-то из людей остается, их надо принудительно вывозить, потому что в этой части город непригоден для жизни", - отметил Солонько.

По его словам, в гуманитарном плане ситуация на Покровском направлении тоже очень сложная.

"Кроме Мирнограда и Покровска, еще есть ряд населенных пунктов, сел и городов, из которых люди эвакуируются, теряют жилье, их жизнь ломается. Затапливаются шахты, которые вскоре могут быть оккупированы, потому что очевидно - нет смысла оставлять под контролем врага ресурсы, которые он потом захочет использовать в своих экономических интересах", - отмечает военный.

С другой стороны, как подчеркнул защитник, такие действия наносят удар и по украинской экономике.

"В районе Покровска сосредоточены очень интересные и для нашей экономики шахты. Это экономическая потеря, дополнительное давление на систему социального обеспечения страны, потому что огромное количество людей эвакуируется, всем им нужно помочь. Это вытягивает дополнительный экономический ресурс из страны", - заявил Солонько.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается самым "горячим" на всем фронте. Россияне развивают свое наступление с целью захвата города Покровск, который является важным логистическим маршрутом для ВСУ в Донецкой области.

По информации иностранных СМИ, российские войска находятся в 12 километрах от центра города, что делает его большую часть достижимой для вражеской артиллерии и беспилотников.

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