Враг пытается закрепиться в Новогродовке.

Враг не уменьшает давления на восточном фронте, продолжает развивать тактический успех в районе Покровска. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Пехота противника была замечена в Новогродовке и пытается закрепиться в многоэтажках, штурмуя дома, там продолжаются тяжелые бои. Севернее осуществляются попытки врага давить в направлении н.п. Красный Яр", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, враг наиболее активно действует на Покровском и Кураховском направлениях, на них приходится более трети всех атак.

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Так, на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. Девять раз враг атаковал на Купянском направлении.

На Лиманском направлении, вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадовое, Невское, Торское и Терны. А на Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки.

На Торецком направлении было пять вражеских атак в настоящее время составляет пять у населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

А на самом горячем направлении фронта - Покровском - оккупанты совершили уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении тоже непростая ситуация, здесь захватчики 15 раз атаковали украинские подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки.

На Времовском направлении захватчики семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбито три вражеских атаки, бои продолжаются вблизи Водяного.

Война в Украине - новости

Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко заявил, что если россияне захватят этот город, то ВСУ потеряют еще один логистический маршрут.

The Economist писал, что захватчики близки к разгрому Покровска Донецкой области, несмотря на то, что Украина атакует Россию, она проиграет еще одну ключевую битву.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что россиян постепенно вытесняют из Харьковщины и оккупанты не останутся на этой территории.

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