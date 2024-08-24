Российские войска приближаются к городу, пишет издание.

Несмотря на операцию ВСУ в Курской области, наступление армии России на востоке Украины только усилилось в последние дни. Тысячи мирных украинцев вынуждены покидать свои дома в городе Покровск, который еще недавно считался далеким от линии фронта, пишет The Washington Post.

Отмечается, что сейчас российские войска находятся всего 12 километрах от центра города, что делает его большую часть досягаемой для артиллерии и беспилотников РФ.

По предоставленным данным полиции, в Покровске оставалось более 45 000 человек, в том числе более 3000 детей. Гражданским лицам было приказано эвакуироваться, и многие из них бежали в последние дни или заявили, что планируют уехать.

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Заместитель командира 68-й бригады, 42-летний Руслан отметил, что не помнит таких интенсивных боев в какой-либо другой точке с тех пор, как его призвали в армию осенью 2022 года.

"Они идут, идут и идут… Это просто волны мяса. Это так безумно", отметил он, сравнив россиян с марширующими муравьями, которые продвигаются вперед, даже когда их сослуживцы падают замертво рядом с ними.

Он ожидает долгой битвы за Покровск, похожей на бои за Бахмут и Авдеевку:

"Я действительно не хочу, чтобы его захватили. Может быть, они перенаправят свои войска в Курск. Может быть, станет легче, и мы сможем дольше защищать Покровск. Но поскольку они идут сейчас, с такой интенсивностью, черт возьми, кто знает".

Солдат из 151-й механизированной бригады, 24-летний Ростислав предположил, что в течение нескольких недель в Покровске начнутся уличные бои.

"Жуткая атмосфера опустилась на некогда оживленный город. На этой неделе люди спешили по улицам или проносились на машинах, доверху набитых мебелью и чемоданами. Сирены выли, а на заднем плане грохотала артиллерия", - пишет издание, приводя истории украинцев, которые вынуждены бежать из города.

Бои за Покровск - актуальное

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 149 боевых столкновений. Покровское направление остается самым "горячим" - там состоялось почти треть от общего количества боев.

Аналитики DeepState сообщают, что РФ не уменьшает давления на восточном фронте и продолжает развивать тактический успех в районе Покровска.

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