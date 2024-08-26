Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии не может полностью остановить оккупантов.

Если военное командование Украины надеялось, что вторжение в Курскую область ослабит давление на ВСУ на восточном фронте, то решение РФ, вероятно, его разочаровало.

Как пишет Forbes, захватчики оставили войска на восточном фронте, бросив на Курщину молодых и плохо обученных призывников.

"По сути, Россия променивает Курск на часть восточной Украины. Украина променивает часть востока на Курск. Стоит ли какой-либо компромисс - это политический вопрос, который не имеет легкого ответа для обеих сторон", - отмечает издание.

Видео дня

Сейчас оккупанты продолжают продвигаться в районе Покровска - в пятницу их пехота зашла в Новоградовку и даже подбила из гранатомета украинский танк. Покровск расположен возле основных украинских магистралей снабжения к западу от Донецка.

Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 "Абрамс" не смогла остановить наступление врага. По данным Conflict Intelligence Team, если для защитников города и есть надежда, то она заключается в значительных российских потерях, которые обременяют оккупантов.

"На Покровском направлении противник начинает испытывать дефицит ресурсов. Количество предыдущих направлений уменьшилось с семи до трех за две недели", - отметили в Украинском центре оборонных стратегий.

Однако даже медленное продвижение является опасным, поскольку линия фронта приближается к Покровску. В издании считают, что если это приведет к более широкому развалу украинской обороны на востоке, Киев может пожалеть о начале Курской операции.

Ситуация в Покровске

Ранее аналитик DeepState Роман Погорелый заявил, что ситуация на Покровском направлении сложная и только ухудшается. По последним данным, враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях Донецкой области.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал об обстановке в районе Покровска.

Я знаю больше, скажу меньше. Мы можем сделать очень хорошую картинку. Если все сложится так, как надо, то врага может ждать очень, для них очень некрасивая неожиданность, а для нас - очень хорошая", - пообещал он.

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