Он отметил, что откровенные подонки, в конце концов, понесут заслуженное наказание в любой стране мира.

Все причастные к совершению военных преступлений против граждан Украины лица будут привлечены к ответственности.

Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов. "Россияне, которые являются военными преступниками, совершившими преступления против человечности, военные преступления, абсолютно уголовные преступления вроде групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, откровенных отвратительных убийств", - пояснил руководитель ГУР в эфире "ISLDN TV".

Буданов добавил, что среди россиян есть и такие, кто из патриотических соображений идет на сотрудничество с военной разведкой Украины. "С теми, кто раскаялся и готов к изменениям в РФ, к выводу войск из Украины, к восстановлению и извинениям перед украинским народом ГУР готов сотрудничать", - подчеркнул руководитель военной разведки.

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"Откровенные подонки, в конце концов, понесут заслуженное наказание в любой стране мира. Заслуженной карой за такие деяния может быть исключительно их ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение, я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь", - заявил Буданов.

Заявления Буданова о войне

7 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать информацию о возможной причастности украинских спецслужб к ликвидации ряда российских пропагандистов. Вместо этого он отметил, что Украина будет бороться с российскими захватчиками до полной победы.

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