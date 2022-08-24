Россия довольно сильно замедлила свои темпы наступления.

Причин того, что Россия не устроила массированных ракетных атак по городам Украины на День Независимости есть две. Это связано с тем, что агрессор значительно замедлился, а также истощился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Относительно того, почему нет этих "разрекламированных" в СМИ каких-то ракетных ударов, особенно новых, я могу ответить, что Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления и причиной этому является значительное истощение, прежде всего, ресурсной базы РФ. Во-вторых - это морально-психологическая усталость от этих боевых действий. Ибо, хотя они являются захватчиками, но они и также утомляют себя. Дело в этом", - объясняет он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Россия попытается увеличить количество обстрелов украинской территории 23-24 августа, в частности, атаки грозят Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что 24 августа возможны "отвратительные российские провокации". Он призывает украинцев особенно соблюдать правила безопасности в этот день.

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