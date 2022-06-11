В частности, отмечает он, санкции должны касаться российских чиновников, судей и банков.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость внедрения седьмого пакета санкций против России, который должен стать еще мощнее.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.

"Я благодарен Европейскому Союзу за санкционную политику против Российской Федерации, которая помогает очень сильно нашей борьбе. Шесть пакетов санкций ЕС стали ощутимым инструментом давления на Россию за войну. Но война, к сожалению, еще продолжается. А значит нужен седьмой санкционный пакет, и он должен стать еще мощнее", - подчеркнул Зеленский.

В частности, добавил он, санкции должны получить все российские чиновники и судьи, которые "работают на войну, которые постоянно работают на репрессии".

"Европейский Союз должен полностью заблокировать деятельность всех российских банков, без исключения. Прежде всего, это касается "Газпромбанка" - одного из главных кошельков для оплаты антиевропейской политики Российской Федерации", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, отметил он, санкции нужны и против всех российских компаний, которые так или иначе помогают России. "Или в военной сфере, или в подавлении демократии, подавлении свободы слова", - сказал Зеленский.

Также, подчеркнул он, ЕС "ради собственного блага должен значительно быстрее работать над полным отказом от российских энергоресурсов".

"Это фундаментальный вопрос безопасности для всех: и для Украины, и для каждого государства Европейского Союза", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев и отключение от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".