"Газпромбанк" превратился в гавань для избежания санкций.

"Газпромбанк", единственный крупный российский банк, который до сих пор избежал масштабных западных санкций, получает европейские деньги за энергоносители. Оттуда же Минобороны платит "боевые" армии РФ.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Два из трех крупнейших банков РФ - "Сбербанк" и "ВТБ" - как и еще ряд российских финансовых учреждений находятся под санкциями ЕС и США. Эти банки фактически отрезаны от Запада – с ними запрещено проводить любые транзакции, их отключили от международной системы платежей SWIFT.

В то же время "Газпромбанк" такая судьба до сих пор обходит. Страны ЕС (Германия, Италия, Австрия и другие) – должны куда-то зачислять деньги за российский газ и нефть, от которых эти страны до сих пор зависимы. И именно эту функцию выполняет "Газпромбанк".

Поэтому против этого банка ЕС и США ввели только секторальные санкции, которые не имели существенного влияния на его операционную деятельность.

"Якобы "Газпромбанк" не может получать никаких заимствований от иностранных банков, но давайте честно: банк, который получает миллиардные доходы ежемесячно от торговли нефтью и газом, не требует особо заимствований, он сам является финансистом различных проектов", – говорит юрист Татьяна Шевчук.

В то же время именно этот банк Министерство обороны Российской Федерации использует для выплат зарплаты российским военным, которые ведут агрессивную войну против Украины, утверждают "Схемы".

Журналистам удалось установить военнослужащих из различных военных частей РФ, которые сейчас получают в "Газпромбанке" не только "денежное обеспечение" (зарплата), но и "боевые" - дополнительные выплаты за участие в широкомасштабном вторжении в Украину, которое началось 24 февраля.

В российской соцсети "Вконтакте" "Схемы" нашли сообщество для военнослужащих РФ под названием "Начфин.инфо". В нем – много обсуждений, в том числе и касающихся выплат солдатам денежного довольствия.

Участники форума, созданного в 2013 году, - в основном жены военнослужащих. Они обмениваются короткими сообщениями о том, перевели ли на карты их мужей оклады и "боевые" выплаты, отмечая названия банков – "Сбербанк", "ВТБ", "Промсвязьбанк" (эти банки – под жесткими санкциями Запада).

Упоминается и "Газпромбанк". В частности, в июне этого года женщины жаловались на задержки с выплатами в нем. В конце концов, из сообщений видно, что зарплаты военным все же приходят.

Другие подтверждения официального сотрудничества Минобороны РФ с "Газпромбанком" "Схемы" нашли в публичных мероприятиях (празднование годовщины части Росгвардии в марте и юбилея воинской части в Смоленской области при участии "Газпромбанка" и др).

Самое раннее подтверждение того, что российские военные получают зарплату через "Газпромбанк", которое журналистам удалось найти – за 2015 год. Тогда на сайте 64-й мотострелковой бригады (впоследствии участвовала во вторжении в Украину, в частности, в резне в Буче) упоминается, что военные получали в этом банке денежное обеспечение.

В 2016 году "Газпромбанк" в выпускал карты с логотипом "Армия России", а в 2017 году на интернет-форуме матери военнослужащих 27-й отдельной мотострелковой бригады жаловались на сложности с денежными переводами с карты "Газпромбанка".

На сайте Военной академии противовоздушной обороны Министерства обороны РФ указано, что "Газпромбанк" – в числе банков, где курсанты академии могут получать денежное обеспечение.

"На системность сотрудничества одного из крупнейших российских банков с Минобороны РФ указывает и статья датирована 2020 годом, о выдаче зарплатной карты "Газпромбанка" военнослужащим – с пошаговой инструкцией по ее получение", - отмечают журналисты.

Поскольку ранее введенные ЕС санкции почти не коснулись финучреждения, "Газпромбанк" стал гаванью избежания санкций на финансовую систему. Банк продолжает получать огромные доходы, и на него переключается все больше и больше клиентов других российских банков, которые пострадали от санкций.

Этим, по сообщению украинской разведки, уже пользуется российская государственная корпорация "Роскосмос", которая активизировала международные расчеты через неподсанкционный "Газпромбанк".

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен заблокировать деятельность всех без исключения российских банков. Он подчеркивал, что прежде всего это касается "Газпромбанка", называя его "одним из главных кошельков для оплаты антиевропейской политики Российской Федерации".

"И, конечно, ЕС для своего собственного блага должен значительно быстрее работать над полным отказом от российских энергоресурсов. Это фундаментальный вопрос безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Представитель американского Минфина в комментарии журналистам рассказал, что администрация Байдена пока не приняла решение о полных блокирующих санкциях, но там отслеживают деятельность "Газпромбанка", в частности, на предмет возможных нарушений других санкционным ограничениям.

"США знают, что если они введут санкции против "Газпромбанка", это повлечет за собой огромные проблемы в ЕС. (..) И администрация Байдена стремится избежать столкновения со своими европейскими союзниками", – говорит директор глобального прогнозирования в Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

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