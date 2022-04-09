Технология распознавания лиц позволяет очень быстро находить информацию о российских оккупантах.

Многие российские убийцы, зверствовашие в оккупированных ими Буче и Ирпене, уже идентифицированы и найдены.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, найти и персонализировать российских оккупантов позволяют технологии по распознаванию лиц и искусственный интеллект.

"На самом деле, уже найдено много убийц, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут. На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, этот вопрос очень быстро решим", - рассказал Федоров.

Министр добавил, что технология распознавания лиц позволяет очень быстро находить информацию о российских оккупантах.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины начало использовать технологию распознавания лиц "Clearview AI", чтобы распознавать российских захватчиков, бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.

Clearview AI - американская компания по распознаванию лиц, предоставляет программное обеспечение компаниям, правоохранительным органам, университетам и частным лицам. В базе данных "Clearview AI" насчитывается 10 миллиардов фотографий и более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте".

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