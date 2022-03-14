В базе данных "Clearview AI" начисляется 10 миллиардов изображений.

Министерство обороны Украины начало использовать технологию распознавания лиц "Clearview AI", чтобы распознавать российских захватчиков, бороться с дезинформацией и идентифицировать погибших.

Как сообщает Reuters об этом сообщила основательница и главный исполнительный директор "Clearview AI".

"Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе "Clearview AI" для лиц, что позволяет властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах", - говорится в сообщении.

Основательница "Clearview" отметила, что база данных ее стартапа насчитывает более 10 миллиардов фотографий и более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте".

"Эта база данных может помочь Украине легче идентифицировать погибших, чем пытаться сопоставить отпечатки пальцев, и работает, даже если есть повреждения лица", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Clearview AI - американская компания по распознаванию лиц, предоставляет программное обеспечение компаниям, правоохранительным органам, университетам и частным лицам.

Вас также могут заинтересовать новости: