Именно они совершили военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обнародовал перечень российских частей и подразделений, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Части и подразделения вооруженные силы России и Росгвардии, совершившие военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене", – написал Арестович.

В частности, речь идет о:

64 отдельной мотострелковой бригаде 35 армии Восточного военного округа;

5 отдельной танковой бригаде 36 армии Восточного военного округа;

331 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии;

137 парашютно-десантный полк 106 воздушно-десантной дивизии;

104 и 234 десантно-штурмовые полки 76 десантно-штурмовой дивизии;

14 и 45 отдельные бригады специального назначения;

63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;

155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освобождено от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

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