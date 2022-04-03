Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обнародовал перечень российских частей и подразделений, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Части и подразделения вооруженные силы России и Росгвардии, совершившие военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене", – написал Арестович.
В частности, речь идет о:
- 64 отдельной мотострелковой бригаде 35 армии Восточного военного округа;
- 5 отдельной танковой бригаде 36 армии Восточного военного округа;
- 331 парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии;
- 137 парашютно-десантный полк 106 воздушно-десантной дивизии;
- 104 и 234 десантно-штурмовые полки 76 десантно-штурмовой дивизии;
- 14 и 45 отдельные бригады специального назначения;
- 63 отряд полиции особого назначения Росгвардии;
- 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине
1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.
В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.
Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освобождено от российских оккупантов.
После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.