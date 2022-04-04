Для сравнения, в гугл-картинках отображаются только фотографии разрушений, а не мирной Бучи.

Пользователи сети обратили внимание на то, какие изображения выдает поисковая система Google и "Яндекс" при вводе запроса "Буча".

Так, в российском поисковике нет снимков разбомбленного пригорода Киева, трупов на улицах и других фотодоказательств военных преступлений российской армии. То есть "Яндекс" заблокировал все фотографии Бучи после зверств там оккупантов РФ.

Для сравнения, в гугл-картинках отображаются только фотографии разрушений, а не мирной Бучи.

Текстовый поиск в "Яндексе" тоже удивил: показывает только новости российских госСМИ о том, что все доказательства зверств оккупантов РФ якобы являются фейком.

Намомним, 4 апреля глава МИД РФ Лавров отличился циничным заявлением о том, что Украина и ее западные покровители "разгоняют" фейковые видео из Бучи по СМИ и соцсетям. "Россия усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях, как в Буче", - добавил он.

"Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения", - нагло утверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя убийства россиянами мирных жителей в Буче.

Напомним, вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что от оккупантов освобождена вся Киевская область.

После этого стала появляться информация о зверствах российских военных.

Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорвавшихся боеприпасов в Буче украинские защитники нашли также братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.