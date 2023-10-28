Есть семьи, которые более года ищут информацию о пропавших без вести родных.

Вследствие полномасштабной войны РФ против Украины без вести пропали 26 тысяч наших сограждан. Речь идет о 15 тысячах военных и 11 тысячах мирных жителей.

Журналисты New York Times пообщались с семьями некоторых из этих людей. Есть украинцы, которые более года ищут информацию о пропавших без вести родственниках.

Так, Людмила Марченко рассказала, что ее 37-летний сын Андрей поступил на военную службу в прошлом году и провел месяц на тренировках в Великобритании. Через 10 дней после возвращения в Украину его отправили на фронт и он пропал без вести во время первого боя.

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"Он мой единственный сын. Это очень тяжело", - сказала женщина.

Представитель правительственного координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко отметил, что продолжается работа над предоставлением семьям информации, однако установить, были ли пропавшие без вести убиты или взяты в плен очень сложно. Россия не хочет сотрудничать с Украиной, а потому статус многих до сих пор остается непонятным.

"Главная проблема в том, что Россия не предоставляет полной информации, в частности о гражданских лицах, которых они удерживают незаконно", — пояснил Яценко.

Многие семьи надеются, что их пропавшие сыновья и мужья все еще живы и находятся в плену. Они пишут письма, посещают офисы и сдают образцы ДНК. Иногда их вводят в заблуждение российские мошенники.

По данным правозащитных организаций, в настоящее время около 10 000 украинцев содержатся Россией как военнопленные, но их имена неизвестны, поскольку страна-агрессор отказывается предоставить полные данные о задержанных. Украина также этого не делает, поскольку это может повредить процессу обмена пленными.

Война в Украине - пропавшие без вести

В мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. Он был создан для сбора и централизации данных об этих людях.

Омбудсмен предполагает, что освобождение украинских гражданских заложников из российской неволи может продолжаться десятилетиями, если не будет создан действенный механизм для их возвращения.

При этом на временно оккупированной части Запорожской области продолжается похищение людей оккупантами и сейчас речь идет уже о тысячах человек.

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