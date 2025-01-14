Россия не может закрыть свою территорию мобильными группами, как это делает Украина.

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли комбинированную атаку по территории РФ для прохождения ПВО врага. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Это могли быть Storm Shadow, это могли быть AASM-250. Но более вероятно, что удар был нанесен с помощью ATACMS. То, что россияне назвали баллистическими ракетами. Кроме того, в ударе участвовали БПЛА. Задача БПЛА - это перенасытить системы ПВО и ПРО врага. Чтобы они отстреляли свои ракеты. А уже после этого идут более дорогие ракеты, которые несут большие боеголовки. Чтобы уничтожать само производство", - сказал Нарожный.

Он также отметил, что информация от россиян о том, что Украина запустила более 200 воздушных целей - это, скорее всего, преувеличение.

"Но когда речь идет об около сотни - это абсолютно реально. Можем вспомнить и заявления Шмыгала о 30 тысячах дронов "Deep Strike". И то, какое внимание враг фокусирует на наших аэродромах, которые они считают местом запуска наших беспилотников. Поэтому это абсолютно реально, выход на такие большие промышленные мощности. Давайте вспомним Энгельс, где они сами заявляли о 61 сбитом БПЛА. Поэтому цифра в 200 преувеличена. А в 100+ вполне реальна", - добавил Нарожный.

Кроме того, эксперт объяснил, почему России сложно бороться с украинскими БПЛА мобильными группами, как это делает Украина.

"Для того, чтобы защищать такие объекты, как нефтебазы, достаточно было бы крупнокалиберных кулуметов. Но даже таких систем у них не хватает, не хватает людей. И у них настолько большой дефицит, что они готовы окончательно потерять эту нефтебазу (в Энгельсе, - УНИАН)... Мало кто понимает, какое количество мобильных групп надо сделать, чтобы закрыть территорию России. По самым скромным расчетам - это десятки тысяч таких групп, которые будут покрывать такую огромную территорию", - пояснил Нарожный.

Ночная атака по РФ: что известно

В ночь на 14 января в нескольких регионах РФ сообщали об атаках со стороны Украины. В частности в Брянской области под ракетной атакой мог оказаться химический завод имени 50-летия СССР, который производит взрывчатые вещества.

Также об ударах БПЛА сообщают и в других регионах РФ. В частности, по российским данным, украинские дроны попали в промпредприятие в Казани и завод в Энгельсе.

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