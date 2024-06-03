Этот случай свидетельствует о том, что американские машины способны быть эффективными на поле боя в Украине.

Бронемашина MaxxPro производства США способна противостоять серии прямых российских попаданий.

Как сообщает Business Insider, эффективность бронемашины на поле боя подтверждает видео, снятое с дрона. MaxxPro осталась целой, пережив по меньшей мере три мощных удара оккупантов.

На кадрах видно, как MaxxPro успешно прокладывает свой путь по грунтовой дорожке в районе Часового Яра в Донецкой области. Личному составу украинских подразделений удалось убежать из-под плотного артиллерийского огня.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, заявил, что надежный MaxxPro атаковали из минометов и беспилотников.

Бронемашины MaxxPro - что о них известно

MaxxPro, разработанный Navistar Defence и израильской компанией Plasan Sasa, является частью программы противоминной защиты американских военных.

Бывший директор по дизайну Plasan Нир Кан написал в социальной сети X рядом с видео обстрела автомобиля: "Я очень горжусь своим участием в разработке Navistar MaxxPro MRAP. Это спасло тысячи жизней, теперь и в Украине".

MaxxPro был создан, чтобы помочь защитить солдат в Ираке от самодельных взрывных устройств. Он имеет "V-образный" корпус, который отражает взрывы от экипажа и разработан "чтобы выдерживать огонь из баллистического оружия, взрывов мин, самодельных взрывных устройств и других новых угроз".

Автомобиль рассчитан на 12 посадочных мест. Его единственная башня содержит пулемет калибра 7,62 или 12,7 мм и место для одного наводчика. В прошлом году США объявили, что пришлют Украине 200 автомобилей в рамках пакета военной помощи. С тех пор эти машины оказались решающими для военных усилий Украины.

"MaxxPro - это как красная тряпка для россиян. Они нацеливают на него все, что имеют. Но они почти неуничтожимы", - сказал украинский боец Степан.

Голландский разведывательный сайт Oryx оценивает визуально подтвержденные потери украинских M1224 MaxxPro в 90 единиц.

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