Военные положительно отзываются об американских бронетранспортерах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал кадры выполнения боевых задач бойцами 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша на бронетранспортерах International MaxxPro.

Бойцы положительно отзываются об этом американском колесном бронетранспортере с защитой от мин и засад и делятся опытом передвижения на них.

"Во-первых, она очень быстро едет и набирает скорость. Коробка-автомат, легкая в управлении. Есть поставленная задача: подъезжаем, пулеметчики стреляют, в это время гранатометчики также бьют из люка, штурмовики выходят, когда открывается задняя дверь, и штурмуют. Недавно были в Благодатном, завозили экипаж для штурма, подвозили боекомплект, забирали раненого - осколочный и контузия. Доставили его к медикам, его спасли. Думаю о том, чтобы все сделать четко. От этого зависит жизнь. В Благодатное выезжали небольшим количеством, по несколько машин. Потому что если много машин, возможны обстрелы", – рассказал военный Алексей.

Военнослужащий 68 ОЕБр Василий оценил International MaxxPro как "боевую машину, очень хорошую".

"Мы заходили вечером на занятые позиции, для удержания позиций. Завозили ребят. Пока экипаж десантировался, прикрывали его. Перед тем как заезжать нам показали карту, где позиции, какие занять, как доехать. Маршрут тоже нелегкий для водителя, когда впервые надо заехать на незнакомую местность", – поделился он.

International MaxxPro - характеристики и участие российско-украинской войне

International MaxxPro MRAP (M1224) – боевая бронированная машина, разработанная дочерней компанией Navistar Defense американской компании Navistar International вместе с израильской компанией Plasan Sasa (изготовила броню машины).

Изготавливают такие машины с 2007 года. Автомобиль был разработан для участия в военной программе противоминно-защищенных транспортных средств, возглавляемой Корпусом морской пехоты США.

Весит такая машина длиной около 7 и высотой около 3 метров от 13,6 до 14,5 т. Она оснащена двигатель на 9,3 л и может перевозить экипаж из 3-7 человек.

International MaxxPro MRAP впервые заметили на украинском фронте в августе 2022-го года. Также они отличились под Угледаром.

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